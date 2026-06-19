Четыре человека пострадали при пожаре в хостеле на Липкинском шоссе в Мытищах, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
— Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Мытищинскую ЦРБ, — сообщили в канале ведомства в соцсети МАКС.
Сообщение о пожаре поступило в 5:35. Прибывшие спасатели обнаружили возгорание в двух комнатах хостела. Люди эвакуировались самостоятельно. Пожар потушен на площади 30 квадратных метров.
Начата проверка. Прокуратура контролирует установление обстоятельств. Предварительная причина — возгорание аккумуляторных батарей электровелосипеда.
Ранее в Егорьевске осудили мужчину по делу о пожаре, в котором погибли его жена и трое детей. Возгорание произошло из-за воспламенения аккумуляторов от грузовых трициклов на зарядке. Обвиняемый приговорен к одному году и четырем месяцам колонии.