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Гражданин Румынии приговорен к 15 годам колонии за передачу ВСУ данных о ПВО РФ

Краснодарский краевой суд вынес приговор гражданину Румынии за шпионаж.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор гражданину Румынии, признав его виновным в шпионаже. Иностранцу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как установили следствие и суд, в августе 2024 года румынский гражданин действовал по заданию украинских спецслужб. Он собрал и передал своим кураторам данные о местах дислокации объектов и средств противовоздушной обороны (ПВО), расположенных в Сочи.

За предоставленную информацию украинская сторона обещала помочь гражданину Румынии покинуть Россию. В дальнейшем он планировал вступить в одно из запрещенных на территории РФ украинских вооруженных формирований, чтобы принимать участие в боевых действиях против российской армии.

Преступная деятельность иностранца была пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). К настоящему моменту приговор суда официально вступил в законную силу.

Ранее ФСБ задержала группу подростков-диверсантов. За минирование машины одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия (ОПК) им обещали заплатить полмиллиона рублей.

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