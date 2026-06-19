Гражданин Румынии приговорен к 15 годам колонии за передачу ВСУ данных о ПВО РФ

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор гражданину Румынии, признав его виновным в шпионаже. Иностранцу назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.