В Ингушетии 6 тысяч человек ищут ребёнка, спасшего друга из реки

С тех пор на берегах Сунжи собираются тысячи добровольцев. По данным МЧС, в поисках задействовано около шести тысяч человек, из них 4500 — волонтёры. Люди приехали не только из Ингушетии, но и из соседних республик: Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионов Кавказа.