В Ингушетии 6 тысяч человек ищут ребёнка, спасшего друга из реки

В Ингушетии уже несколько дней продолжаются масштабные поиски восьмилетнего Хизира. Мальчика унесло течением реки Сунжа 15 июня возле села Яндаре. Компания детей отдыхала у воды, когда один из них начал тонуть. Хизир бросился на помощь, спас товарища, но сам не сумел выбраться из бурного потока и скрылся под водой.
Река Сунжа после продолжительных дождей значительно поднялась, вода стала мутной, а скорость течения увеличилась. Это серьёзно осложняет работу спасателей и водолазов, которые на ощупь обследуют дно. Береговую линию прочёсывают цепочками, а некоторые участки русла временно перекрывают для тщательного осмотра.
«Это показывает наше единение, то, что мы товарищи, друзья, братья. Вот это все объединяется сегодня. Самое главное — это человеческий порыв, у нас душа болит друг за друга», — заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Поиски не прекращаются ни днём, ни ночью. Идут уже пятые сутки. Новые добровольцы продолжают прибывать к реке, но найти ребёнка пока не удаётся.