Юрий Шалабаев раскритиковал вандала за нападение на камеру у Московского вокзала

В городской администрации сообщили, что специалисты быстро восстановили работу оборудования. Администрация Канавинского района уже обратилась в полицию с заявлением. Юрий Шалабаев отметил, что последствия для городского имущества можно устранить, а вот для самих нарушителей такие поступки нередко оборачиваются серьезными проблемами.