В Волгограде с осужденных «теневых банкиров» взыскали 21 млн рублей

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, четверо человек в январе 2025 года были признаны виновными в незаконном образовании юридического лица и незаконной банковской деятельности. Дзержинский районный суд Волгограда приговорил их к разным срокам — от 4 лет условно до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.