В Петербурге задержали чиновника, подозреваемого во взяточничестве на 12 млн рублей

В Петербурге задержали директора госучреждения, ответственного за эксплуатацию мелиоративной системы города. Чиновника подозревают в получении взяток с 2022 года от руководителей фирм. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, сумма полученных взяток превысила 12 миллионов рублей. Взятки предназначались за заключение госконтрактов и дальнейшее покровительство их выполнению.