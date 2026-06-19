Семерых участников экстремистского движения задержали в Иркутской области

Следственный комитет сообщил о задержании семерых участников экстремистской организации в Иркутской области. Среди задержанных — два лидера криминальной среды, которые вели активную пропаганду в городах Зима и Саянск. Им инкриминируются статьи за занятие высшего положения в преступной иерархии и участие в экстремистском сообществе.