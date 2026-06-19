Семерых участников экстремистского движения задержали в Иркутской области

В Иркутской области задержаны семеро участников запрещенной экстремистской организации, включая двух лидеров криминальной среды. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, двое криминальных авторитетов и их сообщники вели активную деятельность в городах Зима и Саянск. Они распространяли криминальную субкультуру, разъясняли основы идеологии запрещенного движения и пропагандировали агрессию в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, задержанные занимались сбором денежных средств и их распределением среди осужденных, поддерживающих экстремистскую организацию.
«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской)», — заявили в СК РФ.
В ходе обысков у фигурантов изъяли запрещенную литературу, один миллион рублей наличными, а также финансовые документы.