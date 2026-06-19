Историка Тамару Эйдельман* заочно осудили на восемь лет по делу о фейках о ВС РФ

Московский городской суд заочно отправил за решетку историка Тамару Эйдельман*, обвиняемую в реабилитации нацизма и распространении фейков о действиях российской армии. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил один из участников процесса.
— Путем частичного сложения наказаний назначить Эйдельман* общий срок наказания в виде восьми лет заочно с отбыванием наказания в колонии общего режима, — передает слова собеседника ТАСС.
Женщину судили за публикацию видео, в котором содержались негативные высказывания о действиях СССР в годы Великой Отечественной войны. Следователи также установили, что историк выкладывала ложную информацию о Вооруженных силах России в своем Telegram-канале.
В декабре прошлого года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Эйдельман*. Ее заочно заключили под стражу. Прокурор запрашивала для женщины восемь лет колонии.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.