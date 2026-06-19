Водитель, въехавший в толпу пешеходов, скончался

В Санкт-Петербурге скончался водитель, сбивший пешеходов на Боткинской улице. Инцидент произошел 18 июня у здания клиники военной травматологии. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на Госавтоинспекцию Петербурга.
По данным Госавтоинспекции, двое мужчин получили травмы и были госпитализированы. Водитель автомобиля «Хёндэ Крета» выехал на тротуар, где совершил наезд на людей.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй получил легкие ранения. Сам виновник аварии был доставлен в больницу уже без признаков жизни.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются сотрудниками полиции. Устанавливаются причины, по которым автомобиль оказался на тротуаре. Эксперты проведут необходимые экспертизы для установления точных деталей ДТП.
В российском городе водитель иномарки въехал на тротуар и врезался в пешеходов.