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Водитель, въехавший в толпу пешеходов, скончался

В Санкт-Петербурге скончался водитель, сбивший пешеходов на Боткинской улице.

В Санкт-Петербурге скончался водитель, сбивший пешеходов на Боткинской улице. Инцидент произошел 18 июня у здания клиники военной травматологии. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на Госавтоинспекцию Петербурга.

По данным Госавтоинспекции, двое мужчин получили травмы и были госпитализированы. Водитель автомобиля «Хёндэ Крета» выехал на тротуар, где совершил наезд на людей.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, второй получил легкие ранения. Сам виновник аварии был доставлен в больницу уже без признаков жизни.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняются сотрудниками полиции. Устанавливаются причины, по которым автомобиль оказался на тротуаре. Эксперты проведут необходимые экспертизы для установления точных деталей ДТП.

В российском городе водитель иномарки въехал на тротуар и врезался в пешеходов.