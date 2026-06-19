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ТЦ «Белая Дача» в Подмосковье возобновил работу после удара БПЛА

Торговый центр «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках возобновил работу. Об этом сообщается в Telegram-канале ТЦ. Он был закрыт утром 18 июня после падения обломков БПЛА на кровлю здания, из-за чего произошел пожар.

Источник: Freepik

В ночь на 18 июня Москва подверглась крупнейшему с начала СВО налету беспилотников. На подлете к городу было сбито более 190 БПЛА. В Подмосковье пострадали 17 человек, в том числе двое детей, сообщал губернатор Андрей Воробьев.

Среди поврежденных объектов — нефтеперерабатывающий завод в Капотне и ТЦ «Садовод». В четырех московских аэропортах в общей сложности было отменено или перенесено более 500 рейсов.

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