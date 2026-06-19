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В Иркутской области задержали семерых участников запрещенного в РФ движения

В Иркутской области предъявили обвинения семерым мужчинам по ст. 210.1 УК РФ.

Источник: Комсомольская правда

Семь лидеров запрещенного в Российской Федерации движения задержали в Иркутской области. Всем им уже предъявлены обвинения. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает ТАСС.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской)», — говорится в сообщении.

Ранее силовики задержали в Донецке мужчину, который выдавал себя за сотрудника ФСБ и угрожал пистолетом работницам пункта выдачи заказов.

Накануне в Петербурге был задержан коммерсант Илья Трабер. В офисах бизнесмена прошли обыски. Известно, что дело расследуют сотрудники центрального аппарата ФСБ России. Суть претензий силовиков к Траберу пока не называется.