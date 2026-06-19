Историка-иноагента Эйдельман заочно приговорили к восьми годам за военные фейки

Тамара Эйдельман (иноагент) — российский историк, педагог, заслуженный учитель России (с 2003 года до вынесения приговора). С 1986 по 2021 год преподавала историю и обществознание в московской школе № 67, позднее перешла в должность заведующей кафедры истории. Читала лекции в школе «Прямая речь» и вела аудио-курсы по истории на радио Arzamas. После выхода на пенсию занялась историко-просветительской деятельностью в интернете. С 2019 года снимает лекции на YouTube «Уроки истории с Тамарой Эйдельман» (иноагент). В марте 2022 года ее внесли в реестр иноагентов, через два года — в июне 2024 года — возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.