Собиравшему данные о ПВО гражданину Румынии вынесли приговор

Суд установил, что в августе 2024 года 22-летний иностранец, действуя по заданию украинских спецслужб, собирал информацию о местах дислокации российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Сочи.
За передачу этих сведений кураторы обещали помочь Керчо безопасно покинуть территорию России. Кроме того, ему гарантировали содействие во вступлении в одно из украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.
«Решением суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (“Шпионаж”)», — заявили в ведомстве.
Керчо приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание гражданин Румынии будет в исправительной колонии строгого режима.