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Собиравшему данные о ПВО гражданину Румынии вынесли приговор

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии Давида Керчо к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж. По данным ФСБ, по заданию Киева он собирал данные о позициях ПВО в Сочи.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Румынии Давида Керчо, признанного виновным в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Суд установил, что в августе 2024 года 22-летний иностранец, действуя по заданию украинских спецслужб, собирал информацию о местах дислокации российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Сочи.

За передачу этих сведений кураторы обещали помочь Керчо безопасно покинуть территорию России. Кроме того, ему гарантировали содействие во вступлении в одно из украинских вооруженных формирований для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

«Решением суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (“Шпионаж”)», — заявили в ведомстве.

Керчо приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание гражданин Румынии будет в исправительной колонии строгого режима.

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