344 тысячи рублей заплатил нижегородец за украденное электричество

В Нижегородской области борьба с энерговоровством идёт активно — недобросовестным потребителям такие махинации оборачиваются серьёзными расходами. За 2025−2026 годы специалисты компании «ТНС энерго НН» зафиксировали 549 фактов безучетного потребления электричества. Ущерб оценивается примерно в 20 миллионов рублей, сообщили в компании.
Один из выявленных случаев стал рекордным по объёму хищения: на конкретном адресе незаконно использовали 43 800 кВт·ч. Для наглядности — такого запаса энергии хватило бы, чтобы непрерывно эксплуатировать электрочайник мощностью 2 кВт на протяжении двух с половиной лет. В результате нарушителю выставили счёт свыше 344 тысяч рублей.
Несанкционированное вмешательство в работу счётчиков влечёт за собой ощутимые последствия. Прежде всего, речь идёт о существенных финансовых издержках: объём неучтённого потребления рассчитывают за 3 месяца по нормативу с применением повышающего коэффициента 10. Если долг не погасить, энергокомпания вправе отключить подачу электричества до полного устранения нарушений и закрытия задолженности.
Кроме того, закон предусматривает административную и уголовную ответственность. Гражданам, уличённым в самовольном подключении или порче приборов учёта, грозят штрафы в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей. А в ситуациях, когда ущерб признают значительным, дело может дойти до уголовного преследования.
Для выявления нарушителей «ТНС энерго НН» задействует современные аналитические инструменты и регулярно организует проверочные рейды — это позволяет защищать интересы добросовестных потребителей и поддерживать порядок в сфере энергоснабжения.