344 тысячи рублей заплатил нижегородец за украденное электричество

Один из выявленных случаев стал рекордным по объёму хищения: на конкретном адресе незаконно использовали 43 800 кВт·ч. Для наглядности — такого запаса энергии хватило бы, чтобы непрерывно эксплуатировать электрочайник мощностью 2 кВт на протяжении двух с половиной лет. В результате нарушителю выставили счёт свыше 344 тысяч рублей.