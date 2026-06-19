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В лобовом ДТП в Татарстане погибли двое взрослых и ребенок

На автодороге Мамадыш — Кукмор в Татарстане легковушка Lada Kalina столкнулась лоб в лоб с грузовиком Foton. В результате аварии на месте погибли женщина-водитель, пассажир и годовалый ребенок. Прокуратура проводит проверку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Татарстане двое взрослых и годовалый ребенок погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Трагедия произошла накануне, 18 июня, на четвертом километре автодороги Мамадыш — Кукмор. По предварительным данным ведомства, женщина, управлявшая автомобилем Lada Kalina, превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Foton.

«В результате водитель автомобиля “Лада Калина” от полученных травм скончалась на месте происшествия. Также от полученных травм скончались еще двое пассажиров легкого автомобиля, в том числе годовалый ребенок», — говорится в сообщении надзорного ведомства в мессенджере MAX.