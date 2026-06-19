В лобовом ДТП в Татарстане погибли двое взрослых и ребенок

«В результате водитель автомобиля “Лада Калина” от полученных травм скончалась на месте происшествия. Также от полученных травм скончались еще двое пассажиров легкого автомобиля, в том числе годовалый ребенок», — говорится в сообщении надзорного ведомства в мессенджере MAX.