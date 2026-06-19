Хулиганов с пистолетом и топором разыскивает полиция Владивостока

В Первомайском районе города на улице Монтажной произошёл инцидент. Один гражданин угрожал жильцу дома предметом, похожим на пистолет. Конфликт возник под окнами дома в пять часов утра. Вероятно, дебошир и его спутница выясняли отношения, находясь в состоянии опьянения.
Кто-то из жильцов кинул в них пакет с водой. От хлопка разорвавшегося пакета сработала сигнализация припаркованного во дворе автомобиля. Владелец машины подошёл к окну и попросил парочку выяснить отношения подальше от окон, чтобы не нарушать покой соседей. В ответ хулиган стал ему угрожать.
В том же районе по улице Часовитина был замечен мужчина, который бегал и размахивал предметом, похожим на топор. Полиция получила информацию об этих происшествиях не только из социальных сетей, но и по заявлениям от жильца дома № 1 по улице Монтажной — владельца автомобиля, и от очевидицы неадекватного поведения гражданина с топором.
Личности участников происшествий устанавливаются. Процессуальные решения будут приняты по итогам проверок. Хулиган, который устроил дебош под окнами дома на улице Монтажной, вероятно, не только оскорблял, но и избивал свою спутницу, судя по записям с камер наблюдения. Записи уже изъяты полицией для изучения и приобщения к материалам проверки. Однако заявления в полицию о побоях от девушки пока не поступало.