Хулиганов с пистолетом и топором разыскивает полиция Владивостока

Личности участников происшествий устанавливаются. Процессуальные решения будут приняты по итогам проверок. Хулиган, который устроил дебош под окнами дома на улице Монтажной, вероятно, не только оскорблял, но и избивал свою спутницу, судя по записям с камер наблюдения. Записи уже изъяты полицией для изучения и приобщения к материалам проверки. Однако заявления в полицию о побоях от девушки пока не поступало.