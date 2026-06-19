Во Владивостоке мужчину отправили под домашний арест за избиение подростка

16 июня 2026 года на улице Хабаровской мужчина в подъезде напал на несовершеннолетнего из-за малозначительного повода, нанеся ему телесные повреждения. Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что подросток оскорбил его. В суде фигурант дела заявил, что вину не признает и в содеянном не раскаивается.