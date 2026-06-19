С оставленных на переходе питбайков эвакуировали в Нижнем Новгороде

На Казанском шоссе в Нижнем Новгороде сотрудники ГАИ переместили на спецстоянку семь питбайков: техника была брошена на пешеходном переходе возле торгового центра. Об этом проинформировали в ГУ МВД по Нижегородской области.
Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежат транспортные средства, — владельцев планируют привлечь к административной ответственности.
В Госавтоинспекции подчеркнули: питбайки относятся к спортивному инвентарю, их использование на дорогах общего пользования не допускается.
Ранее 46 брошенных автомобилей эвакуировали с улиц Нижегородского района.