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С оставленных на переходе питбайков эвакуировали в Нижнем Новгороде

Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежат транспортные средства, — владельцев планируют привлечь к административной ответственности.

На Казанском шоссе в Нижнем Новгороде сотрудники ГАИ переместили на спецстоянку семь питбайков: техника была брошена на пешеходном переходе возле торгового центра. Об этом проинформировали в ГУ МВД по Нижегородской области.

Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежат транспортные средства, — владельцев планируют привлечь к административной ответственности.

В Госавтоинспекции подчеркнули: питбайки относятся к спортивному инвентарю, их использование на дорогах общего пользования не допускается.

Ранее 46 брошенных автомобилей эвакуировали с улиц Нижегородского района.