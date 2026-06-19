Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 127 тысяч га

Губернатор Михаил Котюков инициировал переброску дополнительных сил из других регионов. Так, уже сегодня в наш край прибудет подкрепление из Свердловской области, в ближайшие дни — из Карелии. Кроме того, увеличат флот задействованной в тушении авиации.