Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 127 тысяч га

На утро 19 июня в лесах Красноярского края действует 101 пожар на площади 127 тысяч га — тайга горит в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Мотыгинском, Тунгусско-Чунском лесничествах. Почти все — в труднодоступной удаленной местности.
Губернатор Михаил Котюков инициировал переброску дополнительных сил из других регионов. Так, уже сегодня в наш край прибудет подкрепление из Свердловской области, в ближайшие дни — из Карелии. Кроме того, увеличат флот задействованной в тушении авиации.
В работах по ликвидации возгораний участвуют свыше 1600 человек, 30 воздушных судов и самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.
В региональном Лесопожарном центре уточнили, что угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие сутки специалисты ликвидировали ликвидировали 10 пожаров на площади трех тысяч га.
Накануне жители соседнего Томска обратили внимание смог. Губернатор Владимир Мазур в социальных сетях написал, что дымка в городе образовалась от лесных пожаров, очаги которых находятся в нашем крае.