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Уплывший на плоту нижегородец найден мертвым спустя три дня

Трагедия произошла в Варнавинском округе.

Пропавший без вести мужчина, которого не могли найти в течение трех суток, обнаружен мертвым в Нижегородской области. Об этом представители поисково-спасательного отряда «Рысь» сообщили в социальных сетях.

Трагедия произошла в деревне Палаустное в Варнавинском округе. 30-летний мужчина уплыл на плоту 15 июня, с тех пор на связь с близкими он не выходил. О его гибели стало известно 18 июня.

«Найден, погиб! Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации! Выражаем соболезнования родным и близким погибшего!» — сообщили в поисково-спасательном отряде.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Борском округе.