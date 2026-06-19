В Магнитогорске пожарные спасли женщину из горящей квартиры

В Магнитогорске произошёл пожар в пятиэтажке на улице Ленинградской. Горела однокомнатная квартира.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в квартире спасатели нашли 34-летнюю женщину. Ее эвакуировали с помощью спаскомплекта и передали врачам. Горожанка успела сильно надышаться дымом, ее госпитализировали с отравлением продуктами горении.
Огонь охватил 10 квадратных метров. Его удалось потушить.
— По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность при курении, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
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