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Режим беспилотной опасности дважды ввели в Нижегородской области 19 июня

Сначала режим вводился ночью и был отменен через несколкьо часов, а затем снова был введен утром.

Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области дважды за 19 июня. Об этом нижегородцам сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В первый раз об угрозе атаки БПЛА оповестили ночью, но режим был снят через несколько часов. Теперь, начиная с 10:55 часов, режим беспилотной опасности снова действует на территории региона.

Нижегородцев просят сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.

Ранее режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 18 июня.

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