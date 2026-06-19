Режим беспилотной опасности дважды ввели в Нижегородской области 19 июня

Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области дважды за 19 июня. Об этом нижегородцам сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
В первый раз об угрозе атаки БПЛА оповестили ночью, но режим был снят через несколько часов. Теперь, начиная с 10:55 часов, режим беспилотной опасности снова действует на территории региона.
Нижегородцев просят сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.
Ранее режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 18 июня.
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