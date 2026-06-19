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Мужчина погиб под колесами поезда в Минске

Трагедия произошла в пятницу ночью возле остановочного пункта «Институт Культуры», по факту случившегося проводится проверка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Грузовой поезд смертельно травмировал 26-летнего мужчину в Минске, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 01:20 в пятницу вблизи остановочного пункта «Институт Культуры».

«По предварительной информации, смертельное травмирование произошло вследствие нарушения правил перехода железнодорожных путей», — говорится в сообщении.

Молодой человек погиб на месте. Минский ОВД на транспорте проводит проверку по факту случившегося.

Также отмечается, что в момент происшествия мужчина был в капюшоне.

По данным ГУВД, с начала 2026-го к административной ответственности за проход или нахождение на железнодорожных путях в неустановленных местах были привлечены более 100 человек.

Правоохранители напомнили, что железная дорога остается объектом повышенной опасности, а остановить многотонный состав мгновенно невозможно.

Для предупреждения подобных случаев сотрудники транспортной милиции ежедневно проводят профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта, а также контролируют соблюдение правил безопасности на станциях и остановочных пунктах столицы.

Милиция призывает граждан переходить пути только в оборудованных местах, не пользоваться наушниками во время перехода железной дороги и не перебегать пути перед приближающимся поездом.