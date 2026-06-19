В Петербурге задержали главу «Ленводхоза» по делу о взятке

Директор петербургского государственного казенного учреждения (СПб ГКУ) «Ленводхоз» Олег Широков задержан по подозрению в получении взяток на сумму более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Задержание 56-летнего чиновника проводили сотрудники «экономической» полиции совместно с оперативниками регионального УФСБ. Ведомство, которым руководит Широков, отвечает за содержание и эксплуатацию петербургских каналов и гидротехнических сооружений.
По версии следствия, с 2022 года директор учреждения систематически получал взятки от коммерческих организаций за помощь в беспрепятственном заключении госконтрактов и общее покровительство. Контракты предусматривали очистку каналов мелиоративной системы города, вывоз мусора и ликвидацию засоров. Фактически значительная часть этих работ не выполнялась, хотя оплачивалась в полном объеме.
Помимо денежных средств, Широков получал от подрядчиков строительные материалы и оборудование для возведения своего загородного дома в Ломоносове. Поставки оформлялись на его супругу, зятя и одну из сотрудниц «Ленводхоза».
Правоохранители также установили других участников коррупционной схемы. Среди них — 33-летний представитель компании-подрядчика, изготавливавший фиктивную отчетность, и 35-летний сотрудник госучреждения, обеспечивавший приемку невыполненных работ.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, и силовики провели обыски в служебных помещениях «Ленводхоза» и по местам проживания фигурантов.