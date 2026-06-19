В Петербурге задержали главу «Ленводхоза» по делу о взятке

По версии следствия, с 2022 года директор учреждения систематически получал взятки от коммерческих организаций за помощь в беспрепятственном заключении госконтрактов и общее покровительство. Контракты предусматривали очистку каналов мелиоративной системы города, вывоз мусора и ликвидацию засоров. Фактически значительная часть этих работ не выполнялась, хотя оплачивалась в полном объеме.