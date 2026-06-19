В Башкирии в ДТП с участием «скорой» погибли три человека

В Башкирии произошла трагическая авария с участием медицинского автомобиля, в результате которой погибли три человека. ДТП случилось 18 июня на 80-м километре трассы Кропачёво — Месягутово — Ачит, сообщает «Башинформ».
Согласно предварительным данным, водитель скорой помощи, возвращаясь со служебного вызова, не справился с управлением и на высокой скорости столкнулся с попутными автомобилями — Lada Vesta и большегрузом Mercedes. На этом участке дороги ведутся ремонтные работы, из-за чего движение было затруднено, и все машины остановились на красный сигнал светофора.
В результате аварии передняя часть медицинского автомобиля превратилась в груду металла. Спасатели с трудом извлекли из-под обломков тела погибших и пострадавшего водителя. Жертвами ДТП стали 36-летняя медсестра и 26-летний педиатр, а также 20-летняя студентка, дочь водителя.
Выживший водитель скорой помощи, 41-летний мужчина из Дуванского района, был доставлен в Месягутовскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. Для оказания ему помощи в больницу направлена бригада врачей из Уфы.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время ведётся расследование, которое должно установить причины произошедшего. Для этого изучаются записи с видеорегистратора медицинского автомобиля, если они сохранились, а также показания очевидцев и самого водителя, когда он поправится.