В Башкирии в ДТП с участием «скорой» погибли три человека

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время ведётся расследование, которое должно установить причины произошедшего. Для этого изучаются записи с видеорегистратора медицинского автомобиля, если они сохранились, а также показания очевидцев и самого водителя, когда он поправится.