Крупное мошенничество на 70 млн тенге раскрыли в Астане

«Согласно материалам следствия, подозреваемый представлялся надежным деловым партнером и предлагал выгодные условия по закупке и поставке товара. Таким образом он вошел в доверие к потерпевшему и получил от него крупную сумму в качестве предоплаты», — сообщили в полиции.