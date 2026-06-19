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Крупное мошенничество на 70 млн тенге раскрыли в Астане

В Астане полицейские раскрыли крупное мошенничество на 70 млн тенге. Мужчину подозревают в том, что он предлагал гражданам закупать товар для продажи, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщает ведомственный сайт МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали 40-летнего мужчину.

«Согласно материалам следствия, подозреваемый представлялся надежным деловым партнером и предлагал выгодные условия по закупке и поставке товара. Таким образом он вошел в доверие к потерпевшему и получил от него крупную сумму в качестве предоплаты», — сообщили в полиции.

В МВД сообщили, что подозреваемый не выполнил взятые на себя обязательства: товар поставлен не был, а полученные мошенническим путем денежные средства были потрачены на личные нужды.

Размер причиненного материального ущерба составил 70 млн тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Полиция призвала граждан проявлять максимальную осторожность при совершении крупных финансовых сделок.

«Особенно важно тщательно проверять законный статус партнера, его деловую репутацию и подлинность документов в случаях, когда требуется предоплата. Напоминаем, что мошенники часто используют обещания быстрого заработка, выгодных цен или срочной поставки товаров, чтобы войти в доверие к гражданам», — сообщили в МВД.