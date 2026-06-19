Жительница Красноярского края упала и сломала ногу, пока развешивала шторы

Утром 19 июня в Зеленогорске 50-летняя женщина, вешая шторы в своей квартире, упала и сломала ногу. На помощь горожанке выезжали спасатели Красноярского края.
Передвигаться по комнате пострадавшая не могла — мешала сильная боль. По телефону, который находился рядом, она позвонила по номеру 112 и попросила о помощи.
Спасатели приняли решение провести слесарные работы, чтобы открыть дверь в квартиру (все происходило в присутствии сотрудников полиции). После этого женщину аккуратно погрузили на носилки и доставили до кареты скорой помощи.