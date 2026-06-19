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Мужчина распылил в работников московского метро перцовый баллончик

На станции метро «Новопеределкино» задержан пассажир, распыливший перцовый баллончик в сотрудников службы безопасности после просьбы показать рюкзак. Пострадавшие госпитализированы, возбуждено дело о хулиганстве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнего жителя столицы, который распылил перцовый баллончик в сотрудников службы безопасности подземки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Инцидент произошел на станции «Новопеределкино» Солнцевской линии. Работники службы безопасности попросили пассажира предъявить рюкзак для досмотра. В ответ молодой человек повел себя агрессивно, достал из кармана перцовый баллончик и распылил его содержимое в сторону проверяющих. В результате двоим сотрудникам метрополитена потребовалась госпитализация.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

По данному факту следователем УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.