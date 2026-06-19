Мужчина распылил в работников московского метро перцовый баллончик

Инцидент произошел на станции «Новопеределкино» Солнцевской линии. Работники службы безопасности попросили пассажира предъявить рюкзак для досмотра. В ответ молодой человек повел себя агрессивно, достал из кармана перцовый баллончик и распылил его содержимое в сторону проверяющих. В результате двоим сотрудникам метрополитена потребовалась госпитализация.