Мужчина распылил в работников московского метро перцовый баллончик

В Москве сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнего жителя столицы, который распылил перцовый баллончик в сотрудников службы безопасности подземки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Инцидент произошел на станции «Новопеределкино» Солнцевской линии. Работники службы безопасности попросили пассажира предъявить рюкзак для досмотра. В ответ молодой человек повел себя агрессивно, достал из кармана перцовый баллончик и распылил его содержимое в сторону проверяющих. В результате двоим сотрудникам метрополитена потребовалась госпитализация.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали нападавшего, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
По данному факту следователем УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.