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Гибель 30-летнего нижегородца на Ветлуге: СК проводит проверку

Происшествие случилось в Варнавинском округе.

Источник: Время

В Нижегородской области по факту гибели мужчины на водоеме организована доследственная проверка, сообщили в региональном управлении СК России.

19 июня 2026 года из реки Ветлуга вблизи деревни Палаустное Варнавинского района извлечено тело 30-летнего жителя города Семенова. При осмотре следователи Следственного комитета видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

«С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в Управлении.

СУ СК России по Нижегородской области напомнило, что купание разрешено только на благоустроенных пляжах в разрешенных местах, а детям без присмотра запрещается выходить на водоемы, стоять на обрывистом берегу и собираться на мостиках, плотинах и запрудах.

Напомним, что мужчина уплыл на плоту 15 июня, после чего перестал выходить на связь с близкими. О его гибели стало известно 18 июня.