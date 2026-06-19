Гибель 30-летнего нижегородца на Ветлуге: СК проводит проверку

СУ СК России по Нижегородской области напомнило, что купание разрешено только на благоустроенных пляжах в разрешенных местах, а детям без присмотра запрещается выходить на водоемы, стоять на обрывистом берегу и собираться на мостиках, плотинах и запрудах.