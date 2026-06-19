Гибель 30-летнего нижегородца на Ветлуге: СК проводит проверку

В Нижегородской области по факту гибели мужчины на водоеме организована доследственная проверка, сообщили в региональном управлении СК России.
19 июня 2026 года из реки Ветлуга вблизи деревни Палаустное Варнавинского района извлечено тело 30-летнего жителя города Семенова. При осмотре следователи Следственного комитета видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.
«С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в Управлении.
СУ СК России по Нижегородской области напомнило, что купание разрешено только на благоустроенных пляжах в разрешенных местах, а детям без присмотра запрещается выходить на водоемы, стоять на обрывистом берегу и собираться на мостиках, плотинах и запрудах.
Напомним, что мужчина уплыл на плоту 15 июня, после чего перестал выходить на связь с близкими. О его гибели стало известно 18 июня.