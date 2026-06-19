Осужденные банкиры выплатят государству 21 млн рублей

Четверо волгоградцев, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, выплатят в доход государства более 21 млн рублей. Такое решение принял в январе 2025 года Дзержинский райсуд Волгограда. Теперь его узаконил Волгоградский областной суд.
«В результате незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций с мая 2017-го по май 2022 года фигуранты с использованием расчетных счетов ряда подконтрольных юрлиц, извлекли доход в сумме более 21 млн рублей. Никакой финансово-хозяйственной деятельности при этом они не осуществляли», — поясняет представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Дзержинский райсуд приговорил Гирсова к 9 годам колонии строгого режима, Варламову — 5 годам колонии общего режима, предоставив отсрочку до того времени, когда её ребенку исполнится 14-лет. Ускову и Петроченкову назначили условное наказание на 3,5 года и 4 года соответственно.
Прокуратура также настояла, чтобы доходы, полученные осужденными преступным путем, были изъяты в пользу государства. Судебное решение вступило в силу. Надзорный орган проконтролирует его исполнение.
Ранее стало известно, что СК Карелии прекратило расследование уголовного дела, возбужденного после гибели туристов из Волгограда в Белом море.