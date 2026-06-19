Осужденные банкиры выплатят государству 21 млн рублей

«В результате незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций с мая 2017-го по май 2022 года фигуранты с использованием расчетных счетов ряда подконтрольных юрлиц, извлекли доход в сумме более 21 млн рублей. Никакой финансово-хозяйственной деятельности при этом они не осуществляли», — поясняет представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.