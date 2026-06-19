В Волгограде поймали поставщика наркотиков, работавшего с подростками

История началась с того, что в апреле в Краснооктябрьском районе задержали двух несовершеннолетних. Они через мессенджер договорились с неизвестными о работе на интернет-магазин по продаже наркотиков. Подростки должны были забрать из тайника крупную партию, расфасовать ее на мелкие дозы и разложить по новым схронам. Но план провалился: полицейские пресекли их действия на стадии изъятия товара. Из незаконного оборота изъяли более 49 граммов наркотиков — это крупный размер.