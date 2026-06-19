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Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по делу об изнасиловании

Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по делу об изнасиловании. Правоохранители объявили его в федеральный розыск. Ранее Госдума досрочно лишила его мандата за неисполнение обязанностей, а Генпрокуратура добилась конфискации 60 объектов недвижимости.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Басманный районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего депутата Государственной думы Юрия Напсо. Бывшему парламентарию предъявлено обвинение по делу об изнасиловании, сообщает телеграм-канал «112».

Ранее экс-депутат от фракции ЛДПР был официально объявлен правоохранительными органами в федеральный розыск.

В 2025 году Государственная дума досрочно лишила Юрия Напсо депутатских полномочий. Поводом для лишения мандата стало его систематическое прогуливание пленарных заседаний и неисполнение своих обязанностей. Позже суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил обратить в доход государства 60 объектов недвижимости, принадлежавших Напсо.

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