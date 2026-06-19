Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по делу об изнасиловании

Басманный районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего депутата Государственной думы Юрия Напсо. Бывшему парламентарию предъявлено обвинение по делу об изнасиловании, сообщает телеграм-канал «112».
Ранее экс-депутат от фракции ЛДПР был официально объявлен правоохранительными органами в федеральный розыск.
В 2025 году Государственная дума досрочно лишила Юрия Напсо депутатских полномочий. Поводом для лишения мандата стало его систематическое прогуливание пленарных заседаний и неисполнение своих обязанностей. Позже суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил обратить в доход государства 60 объектов недвижимости, принадлежавших Напсо.