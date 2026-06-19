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Минчанка сбежала с двумя подарками на день рождения — была и погоня

Минчанка сделала себе подарок на день рождения и получила уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка сбежала с двумя подарками на день рождения — была и погоня. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась жительница Советского района, у которой украли двух щенков породы чихуахуа стоимостью 700 рублей.

По словам минчанки, щенков она продавала через интернет-площадку. В какой-то момент на объявление откликнулась потенциальная покупательница, приехавшая в тот же день на встречу.

«Выбрав щенков, женщина положила их в переноску и стала уходить. Она пообещала принести деньги из автомобиля, однако, оказавшись на улице, сбежала вместе с похищенными собаками», — привели детали в милиции.

Хозяйка попыталась догнать воровку, но не смогла.

Приехавшие на место милиционеры смогли оперативно задержать подозреваемую, которой оказалась 51-летняя жительница Минска. Женщина призналась, что хотела сделать себе подарок на день рождения. Заведено уголовное дело за кражу.

Ранее белорус погиб при ремонте автомобиля на даче, куда приехал с семьей отдохнуть.

Тем временем белорус рукой поднял шлагбаум, выезжая с парковки, и теперь заплатит 5431 рубль.

А еще белоруска погибла при косьбе на даче, куда приехала с двумя маленькими детьми.