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Установлена личность нижегородца, сломавшего камеру в подземном переходе

Им оказался 21-летний житель Дзержинска.

Источник: Нижегородская правда

Полицейские установили личность молодого человека, который сломал камеру видеонаблюдения в подземном переходе в Нижнем Новгороде. Им оказался 21-летний житель Дзержинска, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Участковые отвезли парня в территориальный ОВД для дачи объяснений. В итоге его оштрафовали по факту порчи чужого имущества и мелкого хулиганства.

«Пусть для него это будет хорошей прививкой от повторения таких выходок. И другим неуёмным, у кого чешутся руки, надеюсь, тоже», — отметил мэр Юрий Шалабаев, который ранее поделился кадрами действий молодого вандала.

Напомним, что инцидент произошел в тоннеле Московского вокзала. На кадрах видно толпу идущих по своим делам людей и молодого человека с сигаретой в зубах, который неожиданно ударил по одной из видеокамер. В итоге она свалилась, но продолжила работать, сохранив всю запись. Администрация Канавинского района написала заявление в полицию.