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Храм Андрея Первозванного сгорел в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском сгорел храм, площадь пожара составила 350 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Храм Андрея Первозванного полностью сгорел в Каменске-Шахтинском. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Выезжали в микрорайон Лиховской на улицу Победы к храму Андрея Первозванного. Вызов приняли в 3:46, в 7 часов утра пожар потушили на 350 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, — прокомментировали в экстренной службе.

На месте происшествия от МЧС работали 25 человек, задействовали семь единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.

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