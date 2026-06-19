Храм Андрея Первозванного сгорел в Каменске-Шахтинском

Храм Андрея Первозванного полностью сгорел в Каменске-Шахтинском. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Выезжали в микрорайон Лиховской на улицу Победы к храму Андрея Первозванного. Вызов приняли в 3:46, в 7 часов утра пожар потушили на 350 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, — прокомментировали в экстренной службе.
На месте происшествия от МЧС работали 25 человек, задействовали семь единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.
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