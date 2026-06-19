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Суд приговорил жителя Рыбинска к 15 годам за госизмену

В Ярославле вынесли приговор по делу о государственной измене: осужденный собирал данные о дислокации объектов Минобороны и критической инфраструктуры для передачи украинской стороне. Уголовное дело расследовалось по статьям о госизмене и публичных призывах к экстремизму в интернете. Приговор — 15 лет строгого режима.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Ярославский областной суд вынес приговор местному жителю Кравченко В. Н. Его признали виновным в государственной измене. Мужчина собирал и передавал украинской стороне данные о расположении объектов Минобороны и крупных заводов оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Следствие установило, что россиянин 1991 года рождения вышел на связь с представителем украинской разведки через интернет. Действуя по его указанию, житель Рыбинска собирал разведывательную информацию. В его задачи входило выяснение дислокации военных объектов Министерства обороны, крупных предприятий ОПК и объектов критической инфраструктуры, расположенных в Ярославской области.

Деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками ФСБ. Уголовное дело расследовалось по статьям о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд ограничил его свободу еще на один год и лишил права администрировать сайты и электронные сети на два года, уточнили в ведомстве.