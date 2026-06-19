Суд приговорил жителя Рыбинска к 15 годам за госизмену

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд ограничил его свободу еще на один год и лишил права администрировать сайты и электронные сети на два года, уточнили в ведомстве.