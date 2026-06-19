На 25 лет посадили диверсанта, собиравшегося взорвать в Воронеже объект энергетики

Мужчина начал сотрудничать с представителями украинских спецслужб с октября 2024 года. С декабря 2024-го по март 2025-го по их заданию и за деньги он фотографировал стратегически важные объекты в Воронеже и области и передавал врагам их координаты. А затем готовил взрыв на объекте энергетики, для чего забрал из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, но был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.