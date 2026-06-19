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В Калининграде прораба стройфирмы ждет суд из-за падения сварщика с высоты

Решается вопрос о назначении судебного заседания по уголовному делу.

В калининградский суд поступило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при работе на высоте, которое привело к получению работником серьезных травм. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Согласно обвинительному заключению, прораб строительной компании не обеспечил сварщика средствами индивидуальной защиты при работе на высоте и не проконтролировал их наличие. В результате при выполнении сварочных работ на разводном мосту на ул. Портовой, 49-летний мужчина упал с высоты около 5 метров, получив тяжелые травмы.

Действия прораба следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 216 УК РФ как нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Решается вопрос о назначении судебного заседания по уголовному делу.

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