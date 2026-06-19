В Калининграде прораба стройфирмы ждет суд из-за падения сварщика с высоты

Согласно обвинительному заключению, прораб строительной компании не обеспечил сварщика средствами индивидуальной защиты при работе на высоте и не проконтролировал их наличие. В результате при выполнении сварочных работ на разводном мосту на ул. Портовой, 49-летний мужчина упал с высоты около 5 метров, получив тяжелые травмы.