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В Домодедове из-за временных ограничений не смогли приземлиться три самолета

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Три пассажирских самолета на данный момент не смогли приземлиться в московском аэропорту Домодедово из-за ограничений, введенных для обеспечения безопасности. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

Источник: AP 2024

«Три самолеты были направлены на запасные аэродромы — два в московский Шереметьево и один по пути в Москву сделал промежуточную посадку в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства в справочной службе воздушной гавани. По его словам, речь идет о рейсах из Новосибирска, Иркутска и Благовещенска. Аналогичная информация приводится и на онлайн-табло аэропорта.

Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Домодедово, а также в подмосковном аэропорту Жуковский. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Между тем, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток силами ПВО были сбиты 16 летевших к Москве вражеских беспилотников.

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