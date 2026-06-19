В Домодедове из-за временных ограничений не смогли приземлиться три самолета

«Три самолеты были направлены на запасные аэродромы — два в московский Шереметьево и один по пути в Москву сделал промежуточную посадку в Екатеринбурге», — сказал собеседник агентства в справочной службе воздушной гавани. По его словам, речь идет о рейсах из Новосибирска, Иркутска и Благовещенска. Аналогичная информация приводится и на онлайн-табло аэропорта.
Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Домодедово, а также в подмосковном аэропорту Жуковский. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.
Между тем, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток силами ПВО были сбиты 16 летевших к Москве вражеских беспилотников.