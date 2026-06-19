Восьмилетний ребенок погиб при налете БПЛА ВСУ в Подмосковье

Восьмилетняя девочка погибла в результате пожара, вызванного последствиями атаки беспилотника в подмосковном Жуковском. Всего в Московской области из-за налета повреждения получили 18 многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По словам главы области, в момент происшествия ребенок находился дома вместе с бабушкой. Пожилая женщина в результате инцидента не пострадала. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей и заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Воробьев также уточнил масштабы разрушений жилого фонда в регионе после вчерашней атаки. В общей сложности повреждения зафиксированы в 18 многоквартирных домах в пяти муниципалитетах: 13 зданий пострадали в Котельниках, два — в Люберцах, и по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе.
Сейчас на всех объектах работают специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, которые оценивают объем восстановительных работ. После этого совместно с Фондом капитального ремонта будут определены подрядчики для проведения реконструкции. В домах с незначительными повреждениями ремонт выполнят силами муниципалитетов и управляющих компаний. Губернатор подчеркнул, что для всех пострадавших предусмотрены компенсационные выплаты.