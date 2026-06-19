Силовики вышли на след волгоградки, снабжавшей регион наркозельем

— В апреле следственным отделом по Краснооктябрьскому району возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По данным следствия, подростки посредством одного из мессенджеров вступили в переписку с неустановленными лицами и, согласно отведенным ролям, должны были извлечь из тайника крупную партию наркотиков и расфасовать ее на более мелкие дозы для дальнейшего сбыта. Однако их противоправная деятельность была пресечена, изъято свыше 49 граммов наркотиков, что относится к крупному размеру, — пояснили в СУ СК России по региону.