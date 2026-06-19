В Ростовской области сгорел деревянный храм Андрея Первозванного

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области огонь до основания уничтожил храм апостола Андрея Первозванного.
Как сообщает пресс-служба МЧС региона, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного ПЧ глубокой ночью 19 июня, в 03:46 по московскому времени. К прибытию пожарных пламя охватило всю площадь храма и близлежащих строений — около 350 квадратных метров.
Огонь удалось потушить с помощью 25 пожарных и 7 единиц техники. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.
Справка «РГ».
В марте 2012 года епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий принял решение о строительстве храма в честь святого апостола Андрея Первозванного в городе Каменск-Шахтинский. Здание было возведено в старорусском стиле из бревен диаметром 260 миллиметров. В ноябре 2015 года строительство было закончено и состоялось освещение храма.