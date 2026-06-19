Вандала, разбившего камеру на Московском вокзале, нашли по видеозаписи

По словам Юрия Шалабаева, этот случай должен стать уроком не только для самого нарушителя, но и для тех, кто считает допустимым портить городское имущество. Поврежденную камеру специалисты быстро восстановили, а вот последствия для самого вандала могут напоминать о случившемся гораздо дольше.