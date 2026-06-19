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Под Воронежем гадалка забрала у знакомой украшения под предлогом снятия порчи

Жительница Воронежской области обманула знакомую на 72 тыс руб.

Источник: Комсомольская правда

В Кантемировском районе Воронежской области будут судить 62-летнюю жительницу, которую обвиняют в мошенничестве.

Весной 2025 года гадалка ввела в заблуждение знакомую, сообщила ей, что все ее проблемы в жизни из-за того, что на ее ювелирные украшения наложена порча. И предложила их «почистить» — снять заклятие «магическим путем». Доверчивая женщина отдала ей для «ритуала» золотые кольцо и браслет. Прошло время, а гадалка все не возвращала ценности, несмотря на просьбы «пациентки». В итоге их пришлось изъять правоохранителям.

— В результате противоправных действий потерпевшей причинен ущерб в размере не менее 72 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.