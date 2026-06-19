СК РФ передал Минску копии документов об атаке ВСУ на автобус под Брянском

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Следственный комитет России передал белорусским коллегам копии документов по уголовному делу об атаке ВСУ на автобус в Брянской области, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«В рамках исполнения поручения о правовой помощи белорусским коллегам переданы копии необходимых процессуальных документов», — сказала она.
Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус из Беларуси 17 июня на территории Брянской области. В автобусе находилось 44 человека, из них 28 детей. Они направлялись на отдых в Геленджик.
В результате атаки погибла женщина, шесть человек пострадали, в том числе пятеро детей. В настоящее время они перевезены в белорусские больницы.
По факту атаки на гражданский автобус СК Беларуси и РФ возбудили уголовные дела за терроризм.
Как заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, Минск при любых обстоятельствах установит истину случившегося инцидента. При этом он отметил, что республика не торопится делать какие-то выводы и ждет от Украины справедливого и честного ответа.
Расследованием атаки на автобус под Брянском занимается Следственный комитет и спецслужбы Беларуси.