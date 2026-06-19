Лжеюрист с липовым дипломом осужден в Челябинске

Прокуратура насчитала 30 эпизодов использования подделки. Центральный районный суд Челябинска разобрался: по девяти из них срок давности еще не истек, и за них лже-юрист получил реальные ограничения. Ему запретили менять прописку без спроса у надзора, выезжать за пределы Челябинского округа и обязали раз в месяц отмечаться в госоргане. Все это — на два года.