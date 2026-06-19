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В Краснодаре в ДТП пострадали два человека

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Источник: Югополис

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло 19 июня около 9 часов утра на Восточном обходе Краснодара.

В столкновении участвовало два транспортных средства — ВАЗ-2107 и Volkswagen. По данным пресс-службы УМВД РФ по Краснодару, водитель «семерки», совершая перестроение, не заметил двигавшуюся попутно иномарку, и автомобили столкнулись.

От удара обе машины изменили траекторию движения и влетели в отбойник. Удар был очень сильный, автомобили получили повреждения. Печальнее всего то, что пострадали люди. С места аварии водителя и пассажира ВАЗа увезли в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ДТП с четырьмя пострадавшими произошло днем ранее на улице 70-летия Октября в краснодарском ЮМР. Там столкнулись две иномарки.