В Краснодаре в ДТП пострадали два человека

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло 19 июня около 9 часов утра на Восточном обходе Краснодара.
В столкновении участвовало два транспортных средства — ВАЗ-2107 и Volkswagen. По данным пресс-службы УМВД РФ по Краснодару, водитель «семерки», совершая перестроение, не заметил двигавшуюся попутно иномарку, и автомобили столкнулись.
От удара обе машины изменили траекторию движения и влетели в отбойник. Удар был очень сильный, автомобили получили повреждения. Печальнее всего то, что пострадали люди. С места аварии водителя и пассажира ВАЗа увезли в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
Напомним, ДТП с четырьмя пострадавшими произошло днем ранее на улице 70-летия Октября в краснодарском ЮМР. Там столкнулись две иномарки.