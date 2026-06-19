В Волгограде мужчина получил 8 лет за убийство соседа в ссоре

Все началось с того, что к Владимиру К. пришел знакомый. Мужчина был пьян. Раньше они жили по соседству, но в тот вечер между ними вспыхнула ссора. В пылу конфликта Владимир схватил нож и ударил им оппонента в шею. Ранение оказалось смертельным. Пострадавший выбежал из квартиры, но потерял много крови и скончался прямо на лестничной клетке. Врачи уже ничем не могли помочь.