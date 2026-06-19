СК Беларуси работает на месте удара БПЛА по автобусу под Брянском (видео)

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Белорусские следователи работают в России в рамках уголовного дела по факту удара БПЛА по автобусу с детской футбольной командой, об этом сообщают в СК.
В рамках межгосударственного сотрудничества представители СК Беларуси совместно с российскими коллегами посетили место атаки на пассажирский автобус. Они также осмотрели поврежденный автобус, который был доставлен на специальную площадку для хранения.
«Проведено рабочее совещание, на котором обсуждены вопросы оперативного характера, имеющие значение для расследования ведомствами уголовных дел и сбора доказательств совершенного преступления», — уточнили в ведомстве.
Белорусские специалисты изучили материалы уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ Следственного комитета России, а также фрагменты БПЛА, которые были обнаружены и изъяты на месте.
Сотрудники российского СК передали белорусским коллегам копии необходимых процессуальных документов.
Расследование уголовных дел продолжается.
Беспилотник ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси в среду 17 июня на территории Брянской области России. В автобусе находилось 44 пассажира, из них 28 детей.
В результате атаки погибла женщина, шесть человек пострадали, в том числе пятеро детей. В настоящее время они перевезены в белорусские больницы.