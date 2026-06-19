В аэропорту Красноярск телетрап повредил самолет Airbus A330

19 июня в международном аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского телетрап повредил Airbus A330 авиакомпании Nordwind. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, он должен был лететь в Сочи.
По данным онлайн-табло аэропорта, вылет был запланирован на 13:00, но его отменили. В ведомстве добавили, что воздушное судно отстранили от полетов, пассажиров отправят резервным бортом.
Сейчас выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Ранее мы писали, что на юге Красноярского края мужчина, управлявший самодельным парапланом, выпал из него во время полета.